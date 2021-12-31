Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 2 января

Последний раз Зеленский говорил с Байденом 9 декабря Фото: ЕРА

Подчеркивается, что разговор Байдена и Зеленского запланировали через день после телефонного общения главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным на тему о снижении напряженности в украинско-российских отношениях.

Чуть позже информацию подтвердил в Twitter и Зеленский.

"Как мы и договаривались с нашим стратегическим партнером – США, – "ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал глава Украинского государства.

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером –, нічого про без. Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021

Байден и Зеленский в последний раз беседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Байден тогда отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО, против которого выступает Россия – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Ранее телефонные разговоры Зеленского и Байдена прошли в апреле и в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Накануне телефонного разговора Байдена и Путина, 29 декабря, состоялась беседа Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.