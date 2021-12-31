В Кремле заявили, что Байден во время разговора с Путиным подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать

Байден заверил Путина, что США не будут размещать в Украине ударные наступательные вооружения, утверждают в Кремле Фото: EPA

"Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", – сказал он.

Ушаков утверждает, что Байден заверил Путина в том, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения, сообщает "Интерфакс".

"Байден четко заявил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения", – отметил он.

По словам помощника Путина, Байден к переговорам с Путиным "хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки", сообщает РБК.