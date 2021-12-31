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В Кремле заявили, что Байден во время разговора с Путиным подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать

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Байден заверил Путина, что США не будут размещать в Украине ударные наступательные вооружения, утверждают в Кремле
Байден заверил Путина, что США не будут размещать в Украине ударные наступательные вооружения, утверждают в Кремле
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки исходят из того, что нельзя начинать и невозможно выиграть ядерную войну. Об этом после переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает 31 декабря "Интерфакс".

"Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", – сказал он.

Ушаков утверждает, что Байден заверил Путина в том, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения, сообщает "Интерфакс"

"Байден четко заявил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения", – отметил он.

По словам помощника Путина, Байден к переговорам с Путиным "хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки", сообщает РБК

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся 10 января в Женеве на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

30 декабря Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден, переговоры, вооружение
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