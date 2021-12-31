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Байден в разговоре с Путиным назвал два пути выхода из украинского кризиса – СМИ

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Байден (на фото) во время разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной
Байден (на фото) во время разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной
Фото: EPA

Высокопоставленный американский чиновник, комментируя телефонные переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, состоявшиеся вечером, 30 декабря, охарактеризовал их как "серьезные и предметные", в которых были определены параметры для переговоров по безопасности в Европе в январе 2022 года. Об этом 31 декабря сообщает Аxios.

Разговаривая с Путиным, Байден изложил два пути, которые будут зависеть от действий России в предстоящий период, заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник администрации президента США. Один из них – путь дипломатии, ведущий к деэскалации, другой – путь, более ориентированный на сдерживание, включая масштабные санкции и усиление активности НАТО в восточных странах-членах, если Россия вторгнется в Украину.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, в которых можно добиться значительного прогресса, а также области, где согласие может оказаться невозможным. Предстоящие переговоры более точно определят контуры каждой из этих категорий", – сказал чиновник.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся 10 января в Женеве на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

30 декабря Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, переговоры
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