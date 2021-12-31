Байден в разговоре с Путиным назвал два пути выхода из украинского кризиса – СМИ

Байден (на фото) во время разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной Фото: EPA

Разговаривая с Путиным, Байден изложил два пути, которые будут зависеть от действий России в предстоящий период, заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник администрации президента США. Один из них – путь дипломатии, ведущий к деэскалации, другой – путь, более ориентированный на сдерживание, включая масштабные санкции и усиление активности НАТО в восточных странах-членах, если Россия вторгнется в Украину.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, в которых можно добиться значительного прогресса, а также области, где согласие может оказаться невозможным. Предстоящие переговоры более точно определят контуры каждой из этих категорий", – сказал чиновник.