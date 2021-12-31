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Байден поговорил с Путиным, имена украинских олигархов станут известны в мае. Главное за день

Байден (справа) и Путин (слева) провели второй в декабре разговор
Байден (справа) и Путин (слева) провели второй в декабре разговор
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 30 декабря.

Переговоры Байдена и Путина

Президенты США и РФ, Джо Байден и Владимир Путин провели второй в декабре разговор. Он продлился около 50 минут.

Байден предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину. Глава Белого дома призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Заседание СНБО Украины

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) 30 декабря рассмотрел 21 вопрос, среди них – дорожную карту по реализации закона об олигархах. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, имена первых украинских олигархов могут назвать 20–25 мая.

Данилов на брифинге заявил, что большого вторжения РФ в Украину в начале 2022 года не может быть "даже физически", как и нет пока оснований для введения военного положения в стране. В то же время секретарь СНБО призвал не допустить внутренней дестабилизации в Украине – над этим, по его словам, "упорно работает" Россия.

Данилов сообщил, что после введения санкций в отношении контрабандистов в бюджет Украины поступил 71 млрд грн. По его словам, из-за дефицита угля аппарат СНБО получил поручение проконтролировать процесс закупки топлива для ТЭС.

30 декабря СНБО также ввел санкции в отношении 30-ти физических и юридических лиц, причастных к сооружению Россией Крымского моста.

Конкурс на должность главы ГБР

Конкурсная комиссия по отбору директора Государственного бюро расследований (ГБР) рекомендовала президенту Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства нынешнего и.о. главы Алексея Сухачева. За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии.

В комиссию через Кабмин не делегировали своих членов международные организации, они "отказались участвовать в этом фарсе", отметил юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов. По его словам, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента.

Срочная военная служба 2022

Зеленский 29 декабря подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году. Призыв проведут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этого.

Поступления от приватизации в 2021 году

По данным Фонда государственного имущества Украины, доходы государственного бюджета страны от приватизации в 2021 году по состоянию на 30 декабря составили 5,07 млрд грн. При этом ожидалось, что в нынешнем году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

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