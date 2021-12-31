Аппарату СНБО Украины поручили взять под контроль закупки угля для ТЭС

Об этом 30 декабря на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупку угля для наших ТЭС. Этот вопрос есть на ежедневном контроле у президента и аппарата СНБО", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас ситуация со поставками угля в Украину контролируемая.

"Вопрос энергетической дестабилизации в РФ на повестке дня. Они запретили через свою страну транзит угля из Казахстана, который нам необходим. Поэтому сейчас мы получаем уголь через морской путь для наших ТЭС. На сегодняшний день ситуация под контролем. Сегодня мы не видим тех или иных проблем, но уголь надо закупать", – отметил Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Как сообщил пресс-центр Министерства энергетики Украины, на 30 декабря запасы угля на ТЭС составили 444,3 тыс. тонн. Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива соблюдены на двух ТЭС – Запорожской (93,7 тыс. тонн при минимально необходимых 93 тыс. тонн, ДТЭК) и Трипольской (59,5 тыс. тонн при 50,6 тыс. тонн, "Центрэнерго"). Запасы угля на Криворожской ТЭС (ДТЭК) практически соответствуют гарантированным – 29,9 тыс. тонн при минимально необходимых 31 тыс. тонн.