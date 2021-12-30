Минюст России причислил писателя Шендеровича и галериста Гельмана к иноагентам

Шендеровича уже поздравляют с внесением в список иноагентов Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

В числе восьми человек, которых добавили в список иноагентов, оказались также участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, а также журналисты Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев, пишет РБК.

"Решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Facebook Шендеровича уже поздравляют с внесением в список иноагентов, отмечая, что писатель оказался в "хорошей компании".