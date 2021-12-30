На заседании СНБО рассмотрели 21 вопрос, среди них – дорожную карту по реализации закона об олигархах, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Брифинг Данилова состоялся по результатам заседания СНБО, на котором рассмотрели 21 вопрос, среди них – дорожную карту по реализации закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"То, что в народе называется законом об олигархах. Имеем понимание, что к концу мая он должен начать уже работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20–25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут признаны через решение СНБО согласно нашему законодательству, которое на сегодняшний день существует", – сказал Данилов.