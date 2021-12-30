Брифинг Данилова состоялся по результатам заседания СНБО, на котором рассмотрели 21 вопрос, среди них – дорожную карту по реализации закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
"То, что в народе называется законом об олигархах. Имеем понимание, что к концу мая он должен начать уже работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20–25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут признаны через решение СНБО согласно нашему законодательству, которое на сегодняшний день существует", – сказал Данилов.
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет СНБО, как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.
Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.