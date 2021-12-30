Данилов: Внутренняя дестабилизация в Украине – вопрос номер один для РФ

"На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ... Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью, – сказал секретарь СНБО. – Наша задача – этого не допустить".

По словам Данилова, Россия "упорно работает" над внутренней дестабилизацией в Украине.

"Во Львове произошло событие… когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши службы очень быстро отработали вопрос, человек, который это сделал – он не имеет никакого отношения ни к какому движению. Это человек, который из оккупированных территорий, прямо из города Горловки, он сейчас задержан", – отметил секретарь СНБО.