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Полиция задержала мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове

Инцидент возле российского консульства произошел в ночь на 24 декабря
Инцидент возле российского консульства произошел в ночь на 24 декабря
Фото: depositphotos.com

Полиция задержала мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове. Об этом на брифинге 29 декабря, который транслировал телеканал "Дом", заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Из последних провокаций – это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", – сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/708021173504318/

Контекст:

Около 3.00 24 декабря в забор генерального консульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова". В результате инцидента никто не пострадал, ущерб диппредставительству не был нанесен. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, Львов, Украина, хулиганство, консульство, Денис Монастырский, уголовное производство, коктейль Молотова
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