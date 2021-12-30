Полиция задержала мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в забор консульства РФ во Львове

"Из последних провокаций – это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", – сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.