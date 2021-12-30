Поступления в бюджет Украины от приватизации в 2021 году составили 5 млрд грн из запланированных 12 млрд грн

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов Фото: depositphotos.com

По словам главы Фонда Дмитрия Сенниченко, по объемам это историческая сумма поступлений от приватизации.

"Фонд госимущества проделал качественную работу, благодаря которой в 2021 году бюджет получил более 5 млрд грн. Это значит, что за время работы нашей команды в 2020–2021 годах от приватизации поступило больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых", – заявил Сенниченко.

Он также отметил, что приватизация превратилась в постоянный и устойчивый процесс, который должен продолжаться.

При этом ожидалось, что в нынешнем году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.