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Поступления в бюджет Украины от приватизации в 2021 году составили 5 млрд грн из запланированных 12 млрд грн

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В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов
Фото: depositphotos.com

Доходы государственного бюджета Украины от приватизации в 2021 году по состоянию на 30 декабря составили 5,07 млрд грн. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

По словам главы Фонда Дмитрия Сенниченко, по объемам это историческая сумма поступлений от приватизации.

"Фонд госимущества проделал качественную работу, благодаря которой в 2021 году бюджет получил более 5 млрд грн. Это значит, что за время работы нашей команды в 2020–2021 годах от приватизации поступило больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых", – заявил Сенниченко.

Он также отметил, что приватизация превратилась в постоянный и устойчивый процесс, который должен продолжаться.

При этом ожидалось, что в нынешнем году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн.

Теги: госбюджет, бюджет, доходы, Фонд госимущества, Дмитрий Сенниченко, госимущество
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