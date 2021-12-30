Поступления в бюджет Украины от приватизации в 2021 году составили 5 млрд грн из запланированных 12 млрд грн

По словам главы Фонда Дмитрия Сенниченко, по объемам это историческая сумма поступлений от приватизации.
"Фонд госимущества проделал качественную работу, благодаря которой в 2021 году бюджет получил более 5 млрд грн. Это значит, что за время работы нашей команды в 2020–2021 годах от приватизации поступило больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых", – заявил Сенниченко.
Он также отметил, что приватизация превратилась в постоянный и устойчивый процесс, который должен продолжаться.
При этом ожидалось, что в нынешнем году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.
3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн.