Аукцион по приватизации ОГХК сорвался в третий раз – Фонд госимущества

В фонде отметили, что аукцион не состоится, так как одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства.

"Таким образом, из-за несоответствия требованиям закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", – заявили в фонде.

Дата проведения аукциона будет определена отдельно.