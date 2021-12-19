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Аукцион по приватизации ОГХК сорвался в третий раз – Фонд госимущества

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Новая дата аукциона пока не назначена
Новая дата аукциона пока не назначена
Фото: umcc-titanium.com

Аукцион по продаже "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), назначенный на 20 декабря, не состоится. Об этом 18 декабря сообщил Фонд государственного имущества Украины на своем сайте.

В фонде отметили, что аукцион не состоится, так как одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства.

"Таким образом, из-за несоответствия требованиям закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", – заявили в фонде.

Дата проведения аукциона будет определена отдельно.

Контекст:

АО "Объединенная горно-химическая компания" считается одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В состав акционерного общества входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область). Свою продукцию ОГХК реализует более чем в 30 стран мира, в среднем изготавливая 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

В Фонде госимущества назвали ОГХК одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Фонд госимущества заявлял о высокой заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

Стартовая цена ОГХК была предложена советником по приватизации и утверждена аукционным комитетом. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но благодаря улучшению показателей предприятия за последний год ее смогли повысить до 3,7 млрд грн. Шаг торгов – 50 млн грн.

Аукцион должен был состояться 31 августа 2021 года, но ФГИ отменил его из-за допуска к конкурсу лишь одного участника. Второй раз ситуация повторилась 29 октября.

Теги: Украина, Фонд госимущества, приватизация, Объединенная горно-химическая компания
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