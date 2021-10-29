Фонд госимущества во второй раз перенес аукцион по приватизации ОГХК

Заявка второго участника, заявили в фонде, не соответствует требованиям законодательства.

Дату проведения приватизационного аукциона комиссия определит сегодня, 29 октября.

Контекст:

АО "Объединенная горно-химическая компания" считается одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В состав акционерного общества входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область). Свою продукцию ОГХК реализует более чем в 30 стран мира, в среднем изготавливая 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

В ФГИ назвали ОГХК одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Фонд госимущества заявлял о высокой заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

Стартовая цена ОГХК была предложена советником по приватизации и утверждена аукционным комитетом. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но благодаря улучшению показателей предприятия за последний год ее смогли повысить до 3,7 млрд грн. Шаг торгов – 50 млн грн.

Аукцион должен был состояться 31 августа 2021 года, но ФГИ отменил его из-за допуска к конкурсу лишь одного участника.