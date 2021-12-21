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Арахамия считает, что функции Фонда госимущества следует разделить между двумя агентствами

Арахамия считает, что уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко "был предсказуем"
Арахамия считает, что уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко "был предсказуем"
Фото: zn.ua

Функции Фонда госимущества (ФГИ) Украины следует разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже, полагает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 20 декабря.

"В Фонде госимущества изначально заложен конфликт интересов: его руководитель осуществляет две функции – управление активами (сдача в аренду) и их продажа. С одной стороны, он должен продавать все, что можно продать и как можно скорее. А это значит, продавать дешевле. А с другой стороны, есть активы, которые приносят хорошую прибыль от сдачи в аренду. И если правильно работать с арендаторами, можно существенно повысить эти доходы", – пояснил свою точку зрения Арахамия.

Он считает, что эти функции надо разделить: создать агентство управления активами, задача которого – собрать максимальную сумму от аренды, и агентство по продаже. Это будут "крупные государственные риэлторы, которые с помощью инвестбанкиров будут готовить объекты для продажи".

"В этом случае у каждого из агентств будет абсолютно четкий показатель эффективности. Если я управляю активами, значит, показатели моей работы – средства от сдачи в аренду, капитализация активов, а если я продаю, то о моей эффективности говорят цена продажи, ее скорость, количество проданных объектов", – сказал глава фракции.

При нынешней структуре ФГИ добиться оптимальной его работы сложно, кто бы ни возглавил его, считает он. По словам политика, в настоящее время фракция ведет поиск нового кандидата на должность главы ФГИ на замену Дмитрию Сенниченко.

"Подыскиваем кандидата. Уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко был предсказуем по одной причине: план приватизации и факт приватизации, как говорят, – две большие разницы", – прокомментировал Арахамия.

Контекст:

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко, возглавлявший ФГИУ с сентября 2019 года, уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода "Большевик". По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

Теги: госбюджет, аренда, доходы, Фонд госимущества, приватизация, активы, Слуга народа, Давид Арахамия, Дмитрий Сенниченко, госимущество, продажа
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