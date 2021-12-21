Арахамия считает, что функции Фонда госимущества следует разделить между двумя агентствами

"В Фонде госимущества изначально заложен конфликт интересов: его руководитель осуществляет две функции – управление активами (сдача в аренду) и их продажа. С одной стороны, он должен продавать все, что можно продать и как можно скорее. А это значит, продавать дешевле. А с другой стороны, есть активы, которые приносят хорошую прибыль от сдачи в аренду. И если правильно работать с арендаторами, можно существенно повысить эти доходы", – пояснил свою точку зрения Арахамия.

Он считает, что эти функции надо разделить: создать агентство управления активами, задача которого – собрать максимальную сумму от аренды, и агентство по продаже. Это будут "крупные государственные риэлторы, которые с помощью инвестбанкиров будут готовить объекты для продажи".

"В этом случае у каждого из агентств будет абсолютно четкий показатель эффективности. Если я управляю активами, значит, показатели моей работы – средства от сдачи в аренду, капитализация активов, а если я продаю, то о моей эффективности говорят цена продажи, ее скорость, количество проданных объектов", – сказал глава фракции.

При нынешней структуре ФГИ добиться оптимальной его работы сложно, кто бы ни возглавил его, считает он. По словам политика, в настоящее время фракция ведет поиск нового кандидата на должность главы ФГИ на замену Дмитрию Сенниченко.

"Подыскиваем кандидата. Уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко был предсказуем по одной причине: план приватизации и факт приватизации, как говорят, – две большие разницы", – прокомментировал Арахамия.