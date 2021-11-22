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Шмыгаль об отставке Сенниченко с должности главы ФГИ: Здесь нет каких-либо увольнений, это его личное решение

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Сенниченко подал заявление об отставке в Раду
Сенниченко подал заявление об отставке в Раду
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Дмитрий Сенниченко решил уйти с должности главы Фонда государственного имущества Украины сам, его не увольняли. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября.

"Здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет", – сказал премьер.

Заявление Сенниченко зарегистрировано в Верховной Раде, теперь депутаты должны проголосовать за отставку в сессионном зале. 

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года. Известно, что на этой должности ему трижды пытались дать взятку, всех, кто пытался, глава ФГИУ сдал детективам Национального антикоррупционного бюро. 

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. По версии экс-нардепа Сергея Лещенко, причина отставки связана с приватизацией завода "Большевик"

18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что уходит в связи с продажей завода "Большевик". По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы, и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 года Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.  

Теги: Фонд госимущества, отставка, увольнение, Денис Шмыгаль, Дмитрий Сенниченко
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