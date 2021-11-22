Шмыгаль об отставке Сенниченко с должности главы ФГИ: Здесь нет каких-либо увольнений, это его личное решение

"Здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет", – сказал премьер.

Заявление Сенниченко зарегистрировано в Верховной Раде, теперь депутаты должны проголосовать за отставку в сессионном зале.