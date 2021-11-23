Фонд госимущества Украины вернул государству более 2,5 тыс. га незаконно изъятой земли – глава ФГИУ

"Мы вернули государству более 2,5 тыс. га земли. Это земля, которую ранее незаконно изъяли у госкомпаний. Долгие годы разные дельцы привыкли наживаться на государственном имуществе – но так не будет, мы боремся с этим и уже работаем над возвращением еще 15 тыс. га", – сказал он.

По словам Сенниченко, всего в сфере управления ФГИУ находятся около 700 предприятий, большая часть из которых переданы фонду за последние два года.