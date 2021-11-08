СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который присвоил земли министерства на 20 млн грн

По данным спецслужбы, начальник квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны вместе с сообщниками организовал противоправное отчуждение 1,5 га участков в поселке городского типа Брюховичи. По оценкам экспертов, государству нанесен ущерб более чем на 20 млн грн.

Следствие установило, что, пользуясь своим служебным положением, чиновник систематически фальсифицировал документы. При согласовании акта земельного участка подозреваемый вносил недостоверные данные о размещении граничных знаков охранной полосы. Такими незаконными манипуляциями он изымал земли из собственности Министерства обороны.

"Затем "работа" переходила к его сообщнику, депутату сельсовета – члену земельной комиссии. Чиновник способствовал, чтобы по решению Брюховичского поселкового совета незаконно отчужденные земли попадали на баланс общины. Впоследствии на захваченные площади дельцы изготавливали фиктивное право собственности, оформляя на подставных лиц, и продавали по цене примерно $5–9 тыс. за "сотку" (0,01 га)", – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.