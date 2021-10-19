Особо ценные земли в Одесской области порезали на "огороды" – прокуратура

Агентство отмечает, что арест наложен в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) по факту действий чиновников областного Госгеокадастра и Таировского сельсовета в интересах третьих лиц.

"Указанной землей в Овидиопольском районе Одесской области распоряжается госпредприятие "Опытное хозяйство "Таировское". Это самостоятельное юридическое лицо, находящееся в подчинении "Института виноградарства и виноделия имени Таирова" Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины. Участок используется для аграрных исследований и селекции растений. Несмотря на то что земля относится к категории "особо ценных", отчуждение которой возможно лишь по согласованию с Верховной Радой, ее незаконно раздробили на более мелкие участки, спешно передавая неким гражданам с указанием целевого назначения "для ведения личного сельского хозяйства", – сказано в сообщении.

После решения суда любые действия с участками запрещены, прокуратура продолжает расследование, отмечает "РБК-Украина".