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В Херсонской области женщина распахала исторический курган и засеяла его подсолнухами – прокуратура

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Женщина знала, что на земельном участке расположен курган, однако все равно засеяла его
Женщина знала, что на земельном участке расположен курган, однако все равно засеяла его
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Херсонской области владелица земельного участка распахала курган – археологический памятник – и засеяла его подсолнухами. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что земельный участок принадлежит женщине по праву частной собственности, однако в него входит охранная зона, работы в которой запрещены.

Как установило следствие, женщина знала о том, что в пределах ее участка содержится объект культурного наследия – курган, – и о запрете на земляные работы в этой зоне. Однако она распахала участок и засеяла памятник археологии подсолнечником.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки "по факту самовольного занятия и обработки особо ценной земли площадью 0,06 га" (ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины, самовольное занятие земельного участка... особо ценных земель, земель в охранных зонах).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/1657267297802659

Теги: памятник, прокуратура, археология, Херсонская область, земельный участок, обвинительный акт
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