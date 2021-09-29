В Херсонской области женщина распахала исторический курган и засеяла его подсолнухами – прокуратура

Женщина знала, что на земельном участке расположен курган, однако все равно засеяла его Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Отмечается, что земельный участок принадлежит женщине по праву частной собственности, однако в него входит охранная зона, работы в которой запрещены.

Как установило следствие, женщина знала о том, что в пределах ее участка содержится объект культурного наследия – курган, – и о запрете на земляные работы в этой зоне. Однако она распахала участок и засеяла памятник археологии подсолнечником.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки "по факту самовольного занятия и обработки особо ценной земли площадью 0,06 га" (ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины, самовольное занятие земельного участка... особо ценных земель, земель в охранных зонах).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.