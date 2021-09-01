Боялись, что поставят вышку 5G. В российском городе засыпали место раскопок с археологами. Видео

Люди решили, что на месте раскопок поставят вышку 5G. На самом деле, археологи вели разведку городища Азака-Таны и прилегающего некрополя, отметили журналисты.

На опубликованных кадрах видно, что пятеро мужчин начинают засыпать шурф, в котором работают два археолога.

"Вы сейчас разрешение дадите, потом поставят [вышку 5G]. Давайте, мужики, быстрее. Вас же нормально попросили, ну, чего вы?" – говорит один из горожан.

Ученые, видя, что их засыпают, вылезли из ямы. Они не смогли убедить оппонентов, что речь идет о научных изысканиях.

По информации РБК, археологи подали заявление в полицию.