Боялись, что поставят вышку 5G. В российском городе засыпали место раскопок с археологами. Видео

Люди решили, что на месте раскопок поставят вышку 5G. На самом деле, археологи вели разведку городища Азака-Таны и прилегающего некрополя, отметили журналисты.
На опубликованных кадрах видно, что пятеро мужчин начинают засыпать шурф, в котором работают два археолога.
"Вы сейчас разрешение дадите, потом поставят [вышку 5G]. Давайте, мужики, быстрее. Вас же нормально попросили, ну, чего вы?" – говорит один из горожан.
Ученые, видя, что их засыпают, вылезли из ямы. Они не смогли убедить оппонентов, что речь идет о научных изысканиях.
По информации РБК, археологи подали заявление в полицию.
Технология 5G фигурирует в ряде конспирологических теорий. Их сторонники считают, что вышки 5G помогают получить контроль над разумом людей и способствуют распространению коронавируса, написала "Медуза".