В Киевской области мужчина распахал курган. Ему грозит до двух лет тюрьмы – прокуратура

"Весной 2021 года жителей Володарской общины с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датирован III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.", – отметили в сообщении.

В прокуратуре заявили, что фермеру за безвозвратно утерянное культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.