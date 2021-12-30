Зеленский утвердил сроки призыва на срочную военную службу в 2022 году

В документе сообщается, что призыв проведут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этого, отметил Офис президента.
"Призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают в первую очередь к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях", – подчеркнули в ОПУ.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу будет предоставляется гражданам Украины, которые проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.
Увольнение в запас военнослужащих планируют провести в апреле – июне и октябре – декабре.
Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. 16 января 2020 года Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.
Весенний призыв этого года начался в Украине 1 апреля в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Еще один призыв провели в октябре – декабре.
Начальник отдела комплектования штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко рассказал "АрмияInform", что в 2021 году на срочную военную службу планируют призвать около 32 тыс. человек – на 2 тыс. больше, чем в 2020 году.