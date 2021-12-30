Зеленский утвердил сроки призыва на срочную военную службу в 2022 году

В документе сообщается, что призыв проведут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этого, отметил Офис президента.

"Призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают в первую очередь к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях", – подчеркнули в ОПУ.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу будет предоставляется гражданам Украины, которые проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Увольнение в запас военнослужащих планируют провести в апреле – июне и октябре – декабре.