ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

СНБО расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санкции коснулись компаний и физических лиц, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив
Санкции коснулись компаний и физических лиц, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив
Фото: ЕРА

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к сооружению Россией Крымского моста. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СНБО.

"Санкции введены в отношении шести физлиц и 24 юрлиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя с территорией РФ и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории Севастополя", – говорится в сообщении.

СНБО также ввел санкции в отношении 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Кроме того, санкции применены к 52 лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. В том же месяце к новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария. 29 марта санкции ввела Канада, 30 марта ограничения применила Австралия, 15 апреля – США.

В августе 2018 года Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к санкциям Совета ЕС, введенным в отношении российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. 

В марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях к юридическим и физическим лицам, в частности тем, которые попали в ограничительные списки ЕС, США и Канады. В санкционные списки, в том числе были включены физические и юридические лица, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив

8 сентября 2021 года Кабмин Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному строительству и эксплуатации Крымского моста. 

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, СНБО, оккупация, Керченский пролив, аннексия, строительство, мост, Крымский мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давайте уже бейбиков строгайте". Потап и Настя Каменских устроили "милую" новогоднюю фотосессию
"Давайте уже бейбиков строгайте". Потап и Настя Каменских устроили "милую" новогоднюю фотосессию
"Прекрасная львица!" 55-летняя Холли Берри показала фото с распущенными волосами без укладки
"Прекрасная львица!" 55-летняя Холли Берри показала фото с распущенными волосами без укладки
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии
"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (432589)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (132447)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (127599)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (112075)
5
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (53350)
6
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (45299)
7
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (43383)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39324)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS