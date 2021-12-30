СНБО расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста

Санкции коснулись компаний и физических лиц, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив Фото: ЕРА

"Санкции введены в отношении шести физлиц и 24 юрлиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя с территорией РФ и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории Севастополя", – говорится в сообщении.

СНБО также ввел санкции в отношении 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Кроме того, санкции применены к 52 лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа.