ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить директором ГБР Сухачева

Сухачев работает в ГБР с августа 2020 года, с сентября он исполняет обязанности главы ведомства
Сухачев работает в ГБР с августа 2020 года, с сентября он исполняет обязанности главы ведомства
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

На заседании 30 декабря конкурсная комиссия по отбору директора Государственного бюро расследований приняла решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому назначать главой ведомства нынешнего и.о. главы Алексея Сухачева. Заседание комиссии транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.

За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии:

  • проректор Академии адвокатуры Украины Алина Бирюкова; 
  • заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александр Головко; 
  • профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Кучинская; 
  • заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидия Москвич;
  • заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, академик Национальной академии правовых наук Василий Нор. 

Воздержался только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.

"Международники, которые должны были быть делегированы через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Соответствующие процедуры определения международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были провести в МИД, определив эти структуры. Миссия Кабмином провалена", – написал в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов. 

В итоге, отметил он, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента. 

https://www.facebook.com/o.lemenov/posts/5020698674648329

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов.

В финальную часть конкурса вышли три претендента: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседования.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добропорядочности (к ним были вопросы по поводу доходов и имущества). Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию о профессиональных навыках. 

Во время собеседования Козлов спросил у Сухачева о недвижимости, которой он пользуется, в частности, о квартире в Киеве площадью более 100 м² (ее в 2010 году приобрела теща и.о. директора ГБР). Сухачев рассказал, что теща приобрела жилье, поскольку хотела продолжить работу в столице, но "у нее изменились жизненные обстоятельства", и сейчас в этой квартире живет он с семьей. Кроме того, Козлов спросил, почему Сухачев получил служебную квартиру в Киеве площадью 41,7 м², если он никогда в ней не жил. Сухачев ответил, что получил жилье законно, когда служил в СБУ, поскольку не имел собственного, а в 2017 году его приватизировал.

"[В служебной квартире] я не проживал, потому что там нет ремонта пока что... Если у матери моей жены возникнет желание переехать в Киев, будем решать вместе с женой, каким образом мы будем создавать условия для проживания моей семьи в другой квартире, потому что она [служебная] очень маленькая для нас сегодня. – сказал Сухачев. – Для чего ее надо было получать? Смотрите, я не знал... И сегодня не решен вопрос окончательно относительно переезда матери моей жены в Киев. Это открытый вопрос. Я реализовывал свое право, я не инициировал этот вопрос. Жилищно-строительная комиссия СБУ самостоятельно приняла решение, потому что я находился в очереди на получение жилья. Но я хочу сказать, что в то время я имел право на двухкомнатную квартиру, но... я предоставил приоритетное право другим работникам и получил однокомнатную квартиру".

Кроме того, Козлов сказал Сухачеву, что, проанализировав его оценки во время учебы в вузе, пришел к выводу, "что либо он не очень любил право, либо право не очень любило его, в том числе уголовный процесс". "А сейчас вы доктор наук. Когда случился перелом, скажем так?" – спросил Козлов.

Сухачев попросил "более детально" задать вопрос. Козлов сказал, что не может этого сделать, поскольку данные об образовании – закрытая информация, и спросил, может ли кандидат "быть настолько храбрым", чтобы рассказать, как он учился в вузе. Сухачев сказал, что Козлов "перебирает на себя функцию следователя", и не ответил на вопрос. 

Позже другие члены комиссии отметили, что оценки Сухачева в академии – не показатель, в их преподавательской карьере было много примеров, когда больших успехов достигали студенты, которые не были отличниками. 

Контекст:

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев. Сухачев исполняет обязанности главы ведомства с сентября 2020 года.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Доктор юридических наук, заслуженный юрист. После окончания вуза работал в СБУ, Генеральной прокуратуре, Службе внешней разведки. В августе 2020 года был назначен заместителем директора ГБР. 

В сентябре 2021 года, отвечая на вопрос журналистов, насколько ГБР самостоятельно и звонит ли ему лично Зеленский, сказал, что хотя с главой государства у него есть прямой канал связи, "президент ни разу еще не звонил"

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Зеленский, Александр Леменов, ГБР, Алексей Сухачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давайте уже бейбиков строгайте". Потап и Настя Каменских устроили "милую" новогоднюю фотосессию
"Давайте уже бейбиков строгайте". Потап и Настя Каменских устроили "милую" новогоднюю фотосессию
"Прекрасная львица!" 55-летняя Холли Берри показала фото с распущенными волосами без укладки
"Прекрасная львица!" 55-летняя Холли Берри показала фото с распущенными волосами без укладки
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии
"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (442837)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (132625)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (131052)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (112544)
5
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (53493)
6
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (50572)
7
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (46001)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39357)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS