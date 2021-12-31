Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить директором ГБР Сухачева

За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии:
Воздержался только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.
Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.
"Международники, которые должны были быть делегированы через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Соответствующие процедуры определения международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были провести в МИД, определив эти структуры. Миссия Кабмином провалена", – написал в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов.
В итоге, отметил он, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента.
В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов.
В финальную часть конкурса вышли три претендента: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседования.
Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добропорядочности (к ним были вопросы по поводу доходов и имущества). Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию о профессиональных навыках.
Во время собеседования Козлов спросил у Сухачева о недвижимости, которой он пользуется, в частности, о квартире в Киеве площадью более 100 м² (ее в 2010 году приобрела теща и.о. директора ГБР). Сухачев рассказал, что теща приобрела жилье, поскольку хотела продолжить работу в столице, но "у нее изменились жизненные обстоятельства", и сейчас в этой квартире живет он с семьей. Кроме того, Козлов спросил, почему Сухачев получил служебную квартиру в Киеве площадью 41,7 м², если он никогда в ней не жил. Сухачев ответил, что получил жилье законно, когда служил в СБУ, поскольку не имел собственного, а в 2017 году его приватизировал.
"[В служебной квартире] я не проживал, потому что там нет ремонта пока что... Если у матери моей жены возникнет желание переехать в Киев, будем решать вместе с женой, каким образом мы будем создавать условия для проживания моей семьи в другой квартире, потому что она [служебная] очень маленькая для нас сегодня. – сказал Сухачев. – Для чего ее надо было получать? Смотрите, я не знал... И сегодня не решен вопрос окончательно относительно переезда матери моей жены в Киев. Это открытый вопрос. Я реализовывал свое право, я не инициировал этот вопрос. Жилищно-строительная комиссия СБУ самостоятельно приняла решение, потому что я находился в очереди на получение жилья. Но я хочу сказать, что в то время я имел право на двухкомнатную квартиру, но... я предоставил приоритетное право другим работникам и получил однокомнатную квартиру".
Кроме того, Козлов сказал Сухачеву, что, проанализировав его оценки во время учебы в вузе, пришел к выводу, "что либо он не очень любил право, либо право не очень любило его, в том числе уголовный процесс". "А сейчас вы доктор наук. Когда случился перелом, скажем так?" – спросил Козлов.
Сухачев попросил "более детально" задать вопрос. Козлов сказал, что не может этого сделать, поскольку данные об образовании – закрытая информация, и спросил, может ли кандидат "быть настолько храбрым", чтобы рассказать, как он учился в вузе. Сухачев сказал, что Козлов "перебирает на себя функцию следователя", и не ответил на вопрос.
Позже другие члены комиссии отметили, что оценки Сухачева в академии – не показатель, в их преподавательской карьере было много примеров, когда больших успехов достигали студенты, которые не были отличниками.
Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев. Сухачев исполняет обязанности главы ведомства с сентября 2020 года.
Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Доктор юридических наук, заслуженный юрист. После окончания вуза работал в СБУ, Генеральной прокуратуре, Службе внешней разведки. В августе 2020 года был назначен заместителем директора ГБР.
В сентябре 2021 года, отвечая на вопрос журналистов, насколько ГБР самостоятельно и звонит ли ему лично Зеленский, сказал, что хотя с главой государства у него есть прямой канал связи, "президент ни разу еще не звонил".