Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить директором ГБР Сухачева

За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии:

проректор Академии адвокатуры Украины Алина Бирюкова;

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александр Головко;

профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Кучинская;

заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидия Москвич;

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, академик Национальной академии правовых наук Василий Нор.

Воздержался только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.

"Международники, которые должны были быть делегированы через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Соответствующие процедуры определения международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были провести в МИД, определив эти структуры. Миссия Кабмином провалена", – написал в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов.

В итоге, отметил он, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов.

В финальную часть конкурса вышли три претендента: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседования.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добропорядочности (к ним были вопросы по поводу доходов и имущества). Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию о профессиональных навыках.

Во время собеседования Козлов спросил у Сухачева о недвижимости, которой он пользуется, в частности, о квартире в Киеве площадью более 100 м² (ее в 2010 году приобрела теща и.о. директора ГБР). Сухачев рассказал, что теща приобрела жилье, поскольку хотела продолжить работу в столице, но "у нее изменились жизненные обстоятельства", и сейчас в этой квартире живет он с семьей. Кроме того, Козлов спросил, почему Сухачев получил служебную квартиру в Киеве площадью 41,7 м², если он никогда в ней не жил. Сухачев ответил, что получил жилье законно, когда служил в СБУ, поскольку не имел собственного, а в 2017 году его приватизировал.

"[В служебной квартире] я не проживал, потому что там нет ремонта пока что... Если у матери моей жены возникнет желание переехать в Киев, будем решать вместе с женой, каким образом мы будем создавать условия для проживания моей семьи в другой квартире, потому что она [служебная] очень маленькая для нас сегодня. – сказал Сухачев. – Для чего ее надо было получать? Смотрите, я не знал... И сегодня не решен вопрос окончательно относительно переезда матери моей жены в Киев. Это открытый вопрос. Я реализовывал свое право, я не инициировал этот вопрос. Жилищно-строительная комиссия СБУ самостоятельно приняла решение, потому что я находился в очереди на получение жилья. Но я хочу сказать, что в то время я имел право на двухкомнатную квартиру, но... я предоставил приоритетное право другим работникам и получил однокомнатную квартиру".

Кроме того, Козлов сказал Сухачеву, что, проанализировав его оценки во время учебы в вузе, пришел к выводу, "что либо он не очень любил право, либо право не очень любило его, в том числе уголовный процесс". "А сейчас вы доктор наук. Когда случился перелом, скажем так?" – спросил Козлов.

Сухачев попросил "более детально" задать вопрос. Козлов сказал, что не может этого сделать, поскольку данные об образовании – закрытая информация, и спросил, может ли кандидат "быть настолько храбрым", чтобы рассказать, как он учился в вузе. Сухачев сказал, что Козлов "перебирает на себя функцию следователя", и не ответил на вопрос.

Позже другие члены комиссии отметили, что оценки Сухачева в академии – не показатель, в их преподавательской карьере было много примеров, когда больших успехов достигали студенты, которые не были отличниками.