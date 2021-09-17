И.о. главы ГБР рассказал, сколько раз ему звонил Зеленский

Журналисты спросили Сухачева, насколько ГБР самостоятельно и звонит ли ему лично Зеленский.
"Нет. У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил", – ответил и.о. директора бюро.
Он добавил, что последний раз видел Зеленского "достаточно давно" – "весной, еще во время совещания относительно массовых мероприятий возле Офиса президента".
По словам Сухачева, звонков от главы ОПУ Андрея Ермака также не было, так как у него "нет прямой связи" с ним.
Сухачев начал исполнять обязанности главы ГБР в сентябре прошлого года. До этого он работал заместителем бывшего директора бюро Александра Соколова.
Полноценного руководителя в бюро нет с 17 марта, когда главу ведомства Ирину Венедиктову назначили генпрокурором.
ГБР, в частности, занимается делом о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. По словам Сухачева, следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП.