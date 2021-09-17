И.о. главы ГБР рассказал, сколько раз ему звонил Зеленский

Между Зеленским (на фото) и Сухачевым установлена прямая связь Фото: president.gov.ua

Журналисты спросили Сухачева, насколько ГБР самостоятельно и звонит ли ему лично Зеленский.

"Нет. У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил", – ответил и.о. директора бюро.

Он добавил, что последний раз видел Зеленского "достаточно давно" – "весной, еще во время совещания относительно массовых мероприятий возле Офиса президента".

По словам Сухачева, звонков от главы ОПУ Андрея Ермака также не было, так как у него "нет прямой связи" с ним.