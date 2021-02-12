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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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ГБР не интересует поиск предателей. Им интересно только одно – откуда о провале спецоперации по задержанию вагнеровцев узнал Бутусов

Госбюро расследований проваливает расследование о предательстве операции по захвату вагнеровцев и подставляет сотрудников ГУР МО российским диверсантам.

10 февраля Государственное бюро расследований провело допрос офицера спецназа ГУР МО, который был одним из руководителей операции по задержанию российских террористов – вагнеровцев. Этот офицер 7 декабря дал показания и ответил на вопросы депутатов комитета по обороне и безопасности Верховной Рады.

Однако ГБР не интересует поиск предателей, которые провалили спецоперацию. Следователи спрашивают только одно – откуда информацию о провале спецоперации и о выступлении на комитете свидетеля узнал журналист Бутусов.

То есть вместо наказания предателей пытаются найти улики против тех, кто раскрывает причастность Офиса президента к предательству национальных интересов.

Напомню, 29 сентября меня вызвали на допрос в ГБР, чтобы узнать мои источники информации по делу вагнеровцев. Я указал свои источники и высказал аргументы, что агент и предатель находится в кабинете президента Украины, это один из участников совещания, после которого спецоперацию провалили звонком в Беларусь. С тех пор никаких следственных действий не происходит. Хотя на совещании присутствовал начальник комитета по разведке Руслан Демченко – открытый русофил, соавтор "Харьковских соглашений", один из ярых сторонников Путина и РФ еще со времен Януковича, когда он был первым замминистра иностранных дел.

Почему-то ГБР за четыре месяца не смогло осуществить проверку и заявить официально: "Бутусов солгал, операции не было". Ведь так твердила пропаганда Зеленского и руководство ОП. Но нет, официально следователи боятся меня опровергать, ведь есть свидетели предательства.

Что же происходит по итогу? Пытаются заткнуть рот всем источникам информации. Все участники спецоперации лишены своих должностей, все они лишены государственной охраны и защиты, не обеспечена их безопасность.

Это происходит неслучайно. Действующий и.о. главы ГБР Алексей Сухачев назначен при содействии еще одного российского агента в окружении Владимира Зеленского – замглавы ОП Олега Татарова. Татарова назначили по настоянию Андрея Портнова, который сохраняет тесные отношения с ОП.

Таким образом Сухачев выполняет задачи, которые ставит ему российская агентура в Офисе президента, то есть всячески заблокировать реальное расследование, расшифровать и подставить сотрудников ГУР МО, заблокировать мои источники информации, всячески помочь российским спецслужбам прикрыть предателей в ОП.

Меня беспокоит в связи с этим угроза для жизни сотрудников военной разведки. Отсутствие расследования, попытка заткнуть рот распространению информации, сохранение на должностях российской агентуры, отсутствие мероприятий по безопасности – это реальная угроза жизни свидетелей. И ответственность за это в полной мере несет президент Зеленский, с чьего молчаливого согласия весь это беспредел происходит.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, Беларусь, пропаганда, Юрий Бутусов, разведка, предательство, Руслан Демченко, расследование, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Вагнер, спецоперация, Офис президента Украины, ГБР, Алексей Сухачев
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