После введения санкций в отношении контрабандистов в бюджет Украины поступил 71 млрд грн – Данилов

"Санкции работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступили после введения санкций, – 71 млрд. грн. Мы, естественно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО Украины говорил 2 апреля, что из-за контрабандистов Украина теряет 300 млрд грн в год.

"И эти 300 млрд, которые сегодня принадлежат украинскому народу, обязательно в ближайшее, скажем так, время будут возвращаться", – сказал Данилов.