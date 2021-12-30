После введения санкций в отношении контрабандистов в бюджет Украины поступил 71 млрд грн – Данилов

"Санкции работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступили после введения санкций, – 71 млрд. грн. Мы, естественно, хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО Украины говорил 2 апреля, что из-за контрабандистов Украина теряет 300 млрд грн в год.
"И эти 300 млрд, которые сегодня принадлежат украинскому народу, обязательно в ближайшее, скажем так, время будут возвращаться", – сказал Данилов.
СНБО Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимир Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.
15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.
30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.
Данилов отмечал 15 октября, что борьба с контрабандой на таможне принесла в бюджет Украины 47 млрд грн.