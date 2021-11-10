"Доначислено почти 2 млрд таможенных платежей". Баканов рассказал о результатах борьбы СБУ с контрабандой

Баканов о санкциях против контрабандистов: Это вполне оправданные шаги Фото: EPA

"Это вполне оправданные шаги. Ведь ранее были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 млн грн. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также возбуждены уголовные производства", – заявил он.

Баканов отметил, что также были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Глава СБУ заявил, что благодаря работе ведомства в направлении борьбы с контрабандой с начала 2021 года было доначислено почти 2 млрд таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.