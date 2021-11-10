ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Доначислено почти 2 млрд таможенных платежей". Баканов рассказал о результатах борьбы СБУ с контрабандой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Баканов о санкциях против контрабандистов: Это вполне оправданные шаги
Баканов о санкциях против контрабандистов: Это вполне оправданные шаги
Фото: EPA

По материалам Службы безопасности Украины с начала года были введены санкции против 22 физических и 146 юридических лиц, причастных к контрабанде. Об этом 10 ноября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины рассказал глава СБУ Иван Баканов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Это вполне оправданные шаги. Ведь ранее были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 млн грн. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также возбуждены уголовные производства", – заявил он.

Баканов отметил, что также были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Глава СБУ заявил, что благодаря работе ведомства в направлении борьбы с контрабандой с начала 2021 года было доначислено почти 2 млрд таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, санкции, СНБО, контрабанда, Иван Баканов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (195552)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (178797)
3
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (61370)
4
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (53199)
5
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (44744)
6
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (33674)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (33265)
8
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (28662)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS