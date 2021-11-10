"Доначислено почти 2 млрд таможенных платежей". Баканов рассказал о результатах борьбы СБУ с контрабандой

"Это вполне оправданные шаги. Ведь ранее были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 млн грн. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также возбуждены уголовные производства", – заявил он.
Баканов отметил, что также были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.
Глава СБУ заявил, что благодаря работе ведомства в направлении борьбы с контрабандой с начала 2021 года было доначислено почти 2 млрд таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.
15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.
30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.