Ряд фигурантов санкций СНБО успел скрыть свои активы до подписания указов Зеленским из-за утечки информации – Bihus.info

В нескольких случаях фигуранты санкционных списков СНБО успевали выйти из своих предприятий до подписания указов Зеленским Фото: EPA

К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции президент Владимир Зеленский ввел в действие своим указом 21 апреля. Но до этого Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На пять из шести этих предприятий санкции не были наложены.

Во многих случаях Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО – 12 и 13 апреля.

В другом случае по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Шерман успел выйти из состава учредителей своего предприятия ООО "Мира", а Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. Причем в случае Пересоляка соответствующие изменения в государственный реестр внесены нотариусом в нерабочее время – около 23.00. Ни одно из этих предприятий под санкции не попало.

Кроме упомянутого выше Черепинского, среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционный список внесено только одно – ООО "Вилла Дель Ре".

Особенно долгим оказался промежуток времени между решением СНБО и указом президента для третьего списка контрабандистов. Выездное заседание СНБО состоялось 30 июля в Краматорске, и в тот же день на брифинге секретарь совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм". Указ о введении этих санкций Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди подсанкционных нет.

"Изменения учредителей и бенефициаров предприятий, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы", – считают журналисты.