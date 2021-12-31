В НАТО и США заявили о готовности к "конструктивному диалогу" с Россией

"Столтенберг и я призываем Россию конструктивно участвовать в диалоге о стратегической стабильности, на уровнях Cовета НАТО – Россия и в ОБСЕ. Альянс готов к конструктивному диалогу с Россией и объединен для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", – написал американский дипломат.

.@jensstoltenberg and I encourage Russia to engage meaningfully in the Strategic Stability Dialogue, @NATO – Russia Council, and @OSCE. The Alliance stands ready for meaningful dialogue with Russia and united to deter further aggression against Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 31, 2021

Столтенберг также твитнул об этом.

"Говорил с Блинкеном о важности деэскалации значительного наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее. НАТО един. Мы готовы к диалогу в Cовете Россия – НАТО 12 января", – отметил генсек Альянса.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Как сообщали 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.