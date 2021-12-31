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В НАТО и США заявили о готовности к "конструктивному диалогу" с Россией

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У России есть требования к НАТО относительно Украины
У России есть требования к НАТО относительно Украины
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделали совместное заявление о готовности к диалогу с Россией по вопросам "стратегической стабильности". Об этом 31 декабря Блинкен сообщил в Twitter.

"Столтенберг и я призываем Россию конструктивно участвовать в диалоге о стратегической стабильности, на уровнях Cовета НАТО – Россия и в ОБСЕ. Альянс готов к конструктивному диалогу с Россией и объединен для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", – написал американский дипломат.

Столтенберг также твитнул об этом.

"Говорил с Блинкеном о важности деэскалации значительного наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее. НАТО един. Мы готовы к диалогу в Cовете Россия – НАТО 12 января", – отметил генсек Альянса.

Как сообщали 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, ОБСЕ, Йенс Столтенберг, переговоры, вторжение, Энтони Блинкен, российская агрессия, государственный секретарь
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