Переговоры Путина и Байдена. В Белом доме рассказали, прояснил ли глава Кремля свои планы относительно вторжения в Украину

"Президент Байден обозначил два пути подхода США, которые будут зависеть от действий России в ближайшее время. Первый – это путь дипломатии, который приведет к деэскалации ситуации. Второй путь сосредоточен на сдерживании, в том числе с серьезной ценой и последствиями, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину", – сказал чиновник Совета по национальной безопасности США.

Байден объяснил Путину, что США будут действовать по принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о союзниках и партнерах, глава Кремля сказал, что понял собеседника, говорят в Белом доме.

Представителя Совета по национальной безопасности США спросили, прояснил ли Путин свои планы относительно возможного вторжения в Украину. Тот ответил, что в ходе разговора двух президентов от главы Кремля не прозвучало никаких утвердительных заявлений по этому поводу.

"Но несмотря на это, сейчас мы сосредоточены на действиях и свидетельствах, а не на словах. Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за передвижением и наращиванием российских сил на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое может в конечном итоге принять Путин", – подчеркнул он.