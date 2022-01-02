Посол Украины в США о переговорах с РФ: Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира

Нормализация отношений Запада с РФ возможна лишь в случае, если Москва изменит политику по отношению к Украине, считает Маркарова Фото: Oksana Markarova / Facebook

Об этом она заявила в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 1 января.

"Я многое, конечно, не могу раскрыть. Но каждая страна может иметь свою двустороннюю повестку дня. И, безусловно, США имеют такую повестку дня с Россией. Однако еще раз повторю: мы уверены, что все вопросы, касающиеся как Украины, так и европейской безопасности, вопросов, связанных с НАТО, обсуждаются и будут обсуждаться вместе с нами", – сказала она, отвечая на вопрос о консультациях по требованиям РФ относительно "гарантий безопасности", которые пройдут в середине января.

Журналистка Инна Кузнецова возразила, что в США, в том числе в Белом доме, есть "сторонники компромиссов" в этом вопросе.

Маркарова ответила, что в США понимают: борьба Украины за свою независимость – это в том числе борьба за ее цивилизационный выбор быть демократической страной.

"Поэтому какие-либо компромиссы с автократическим режимом не приведут (если говорить, что это компромисс) к достижению мира. Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира. Поэтому, честно говоря, мы слово "компромисс" никогда в переговорах не слышали", – подчеркнула она.