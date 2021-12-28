Посол Украины в США ответила, готов ли Белый дом на компромисс с Кремлем

Маркарова: От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине Фото: Oksana Markarova / Facebook

Об этом она сказала в интервью LB.ua, опубликованном 28 декабря.

"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений", – подчеркнула посол.

По ее словам, США и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, понимая "кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать".

Маркарова рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров по сдерживанию дальнейшей агрессии России. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.

Дипломат также заявила, что никто не знает, чего ожидать от агрессора. Она отметила, что решение о вторжении в Украину зависит только от президента России Владимира Путина.