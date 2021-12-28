Посол Украины в США ответила, готов ли Белый дом на компромисс с Кремлем

Об этом она сказала в интервью LB.ua, опубликованном 28 декабря.
"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами по поводу того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений", – подчеркнула посол.
По ее словам, США и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, понимая "кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать".
Маркарова рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров по сдерживанию дальнейшей агрессии России. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.
Дипломат также заявила, что никто не знает, чего ожидать от агрессора. Она отметила, что решение о вторжении в Украину зависит только от президента России Владимира Путина.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну в 10 декабря.
В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.