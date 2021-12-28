ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маркарова: Есть понимание угрозы украинскому суверенитету, Соединенные Штаты не готовы им поступиться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маркарова: Ничего об Украине не будет решаться без Украины
Маркарова: Ничего об Украине не будет решаться без Украины
Фото: kmu.gov.ua

Для США и всего цивилизованного мира вторжение России в Украину – нежелательный сценарий. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 28 декабря, сказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

"В то же время, есть понимание угрозы украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступиться", – подчеркнула она.

На вопрос о том, как в Вашингтоне восприняли требование РФ отказаться от расширения НАТО на восток, Маркарова сказала: "Мы услышали несколько отчетливых сигналов от США. Первое: ничего об Украине не будет решаться без Украины. Второе: отношения Украины и НАТО – это исключительно дело нашего государства и стран-членов альянса. Третье: Соединенные Штаты готовы к диалогу, однако вопросы безопасности Европы не могут решаться без Европы. То есть, мы слышим от американской администрации очень четкие месседжи поддержки Украины".

Посол рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.

Маркарова также заявила, что никто не знает, чего ожидать от агрессора. По ее словам, решение о вторжении в Украину зависит только от президента России Владимира Путина.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, агрессия, ультиматум, независимость, война в Украине, война на Донбассе, суверенитет, Оксана Маркарова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе
  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе
  Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"
  Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!" Актуально
"Для привлечения мужчин", "Огненная кошечка". Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами
"Для привлечения мужчин", "Огненная кошечка". Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами
"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой
"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой
"Подарок моему музыканту". Брежнева показала редкое селфи с Константином Меладзе
"Подарок моему музыканту". Брежнева показала редкое селфи с Константином Меладзе
"Сегодня можно все". Экс-возлюбленная Богдана показала тело в полностью прозрачном лифчике и трусах
"Сегодня можно все". Экс-возлюбленная Богдана показала тело в полностью прозрачном лифчике и трусах
Ургант впервые высказался о хамском поведении блогера Блиновской, которая требовала от него с Собчак "пососаться"
Ургант впервые высказался о хамском поведении блогера Блиновской, которая требовала от него с Собчак "пососаться"
"Пришлось затащить свою задницу сюда". 46-летняя Лонгория в лосинах показала тренировку с приседаниями и растяжкой
"Пришлось затащить свою задницу сюда". 46-летняя Лонгория в лосинах показала тренировку с приседаниями и растяжкой
Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве
Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве
"Сисястые тети", "Кошечки". Семенович и Бьянка засветили свои груди в общем ролике
"Сисястые тети", "Кошечки". Семенович и Бьянка засветили свои груди в общем ролике
Дита фон Тиз показала, как выглядит вблизи без яркого сценического макияжа
Дита фон Тиз показала, как выглядит вблизи без яркого сценического макияжа
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца
Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок
Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок
"Боже, это безумие". 35-летний рэпер Дрейк на Рождество раздал поклонникам пачки денег. Видео
"Боже, это безумие". 35-летний рэпер Дрейк на Рождество раздал поклонникам пачки денег. Видео
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку
  "Я люблю гостей, но это не означает, что можно прийти в мой дом и насрать в прихожей". Ефросинина резко высказалась о своих хейтерах
  "Я люблю гостей, но это не означает, что можно прийти в мой дом и насрать в прихожей". Ефросинина резко высказалась о своих хейтерах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (81441)
2
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (66347)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (63723)
4
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (55910)
5
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (41190)
6
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (39184)
7
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (38919)
8
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (36154)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS