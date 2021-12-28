Маркарова: Есть понимание угрозы украинскому суверенитету, Соединенные Штаты не готовы им поступиться

Маркарова: Ничего об Украине не будет решаться без Украины Фото: kmu.gov.ua

"В то же время, есть понимание угрозы украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступиться", – подчеркнула она.

На вопрос о том, как в Вашингтоне восприняли требование РФ отказаться от расширения НАТО на восток, Маркарова сказала: "Мы услышали несколько отчетливых сигналов от США. Первое: ничего об Украине не будет решаться без Украины. Второе: отношения Украины и НАТО – это исключительно дело нашего государства и стран-членов альянса. Третье: Соединенные Штаты готовы к диалогу, однако вопросы безопасности Европы не могут решаться без Европы. То есть, мы слышим от американской администрации очень четкие месседжи поддержки Украины".

Посол рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.

Маркарова также заявила, что никто не знает, чего ожидать от агрессора. По ее словам, решение о вторжении в Украину зависит только от президента России Владимира Путина.