В минобороны РФ заговорили о риске вооруженного конфликта с НАТО

В Черноморском регионе более чем на 60% выросла интенсивность задействования разведывательной авиации НАТО по сравнению с 2020 годом, отметил Фомин Фото: Минобороны России / Facebook

Мероприятие транслировалось в YouTube минобороны России.

"В последнее время Альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние", – сказал Фомин.

Как пример он указал на инцидент в Черном море 23 июня с британским эсминцем HMS Defender D36. Он шел из Одессы, в минобороны России тогда заявили, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма.

По словам Фомина, действия эсминца обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.

"В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710", – сказал замминистра обороны РФ.

Фомин отметил, что всего в 2021 году НАТО провело в Черном море 15 учений (в прошлом – восемь), а присутствие кораблей Альянса в акватории "фактически приобрело постоянный характер".

Кроме того, согласно данным минобороны РФ, в Балтийской морской зоне в этом году страны НАТО совершили более 1,2 тыс. вылетов самолетов и более 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку.

Пресс-служба НАТО сообщала, что в 2020 году истребители Альянса совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. Они не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.