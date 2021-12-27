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В минобороны РФ заговорили о риске вооруженного конфликта с НАТО

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В Черноморском регионе более чем на 60% выросла интенсивность задействования разведывательной авиации НАТО по сравнению с 2020 годом, отметил Фомин
В Черноморском регионе более чем на 60% выросла интенсивность задействования разведывательной авиации НАТО по сравнению с 2020 годом, отметил Фомин
Фото: Минобороны России / Facebook

В минобороны РФ обвинили Североатлантический союз в якобы провокациях у российских границ, предупредив, что они могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом 27 декабря на брифинге для военных атташе иностранных государств заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

Мероприятие транслировалось в YouTube минобороны России.

"В последнее время Альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние", – сказал Фомин.

Как пример он указал на инцидент в Черном море 23 июня с британским эсминцем HMS Defender D36. Он шел из Одессы, в минобороны России тогда заявили, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма.

По словам Фомина, действия эсминца обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.

"В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710", – сказал замминистра обороны РФ.

Фомин отметил, что всего в 2021 году НАТО провело в Черном море 15 учений (в прошлом – восемь), а присутствие кораблей Альянса в акватории "фактически приобрело постоянный характер".

Кроме того, согласно данным минобороны РФ, в Балтийской морской зоне в этом году страны НАТО совершили более 1,2 тыс. вылетов самолетов и более 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку.

Пресс-служба НАТО сообщала, что в 2020 году истребители Альянса совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. Они не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Это связано не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявлял Столтенберг 7 октября.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

В МИД России заявили, что вопрос вхождения Украины в НАТО для РФ имеет едва ли не большее значение, чем для самой Украины. В Кремле назвали "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на Украину, Грузию и Молдову.

Теги: Россия, США, НАТО, Черное море, авиация, разведка, провокации, угрозы, истребители, самолеты, минобороны РФ, конфликт, учения, безопасность, деятельность, корабли, брифинг, войска
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