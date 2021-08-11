ГОРДОН
 
 
МИР

"Никакого навала бы не получилось". В минобороны РФ рассказали детали обстрела британского эсминца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для экипажа Defender в инциденте в Черном море "ничего хорошего не было", отметили в Минобороны РФ
Для экипажа Defender в инциденте в Черном море "ничего хорошего не было", отметили в Минобороны РФ
Фото: royalnavy.mod.uk

Российский Су-24М 23 июня выполнил бомбометание по курсу британского эсминца Defender в Черном море недалеко от оккупированного РФ Крыма, снаряды упали на расстоянии менее одного километра от корабля. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном 11 августа, сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, Су-24М "выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра".

Для экипажа Defender в этом "ничего хорошего не было", утверждает замминистра обороны РФ.

Он заявил, что "никакого навала бы не получилось", так как "корабль, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению". Замминистра обороны РФ добавил, что "все действия флота полностью контролировались министром обороны через Национальный центр управления обороной", а все решения "принимались согласно обстановке".

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. В Лондоне отметили, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс". Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

27 июня BBC опубликовала ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

Теги: Россия, Великобритания, стрельба, Черное море, корабль, маршрут, минобороны РФ, эсминец, интервью, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS