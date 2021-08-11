"Никакого навала бы не получилось". В минобороны РФ рассказали детали обстрела британского эсминца

Для экипажа Defender в инциденте в Черном море "ничего хорошего не было", отметили в Минобороны РФ Фото: royalnavy.mod.uk

По словам Картаполова, Су-24М "выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра".

Для экипажа Defender в этом "ничего хорошего не было", утверждает замминистра обороны РФ.

Он заявил, что "никакого навала бы не получилось", так как "корабль, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению". Замминистра обороны РФ добавил, что "все действия флота полностью контролировались министром обороны через Национальный центр управления обороной", а все решения "принимались согласно обстановке".