Военный самолет РФ сорвал пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы на базе НАТО в Шяуляе

Санчес во время турне по странам Балтии решил встретиться с испанским военным контингентом на базе Альянса в Литве.

Отмечается, что мероприятие проходило перед носом военного самолета. Оно было прервано через три минуты после получения сигнала тревоги.

Пилоты побежали к самолетам, а Санчеса и Науседу увели в сторону. СМИ попросили расчистить путь для взлета истребителям Eurofighter.

Причиной тревоги стал военный самолет, который вылетел из Калининградской области (РФ) без представления плана полета.

После взлета пресс-конференция лидеров двух стран возобновилась, представитель президента Литвы заявил, что опасности для Санчеса и Науседы нет.

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Видео: El Mundo / YouTube