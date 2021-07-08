Военный самолет РФ сорвал пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы на базе НАТО в Шяуляе

Санчес во время турне по странам Балтии решил встретиться с испанским военным контингентом на базе Альянса в Литве.
Отмечается, что мероприятие проходило перед носом военного самолета. Оно было прервано через три минуты после получения сигнала тревоги.
Пилоты побежали к самолетам, а Санчеса и Науседу увели в сторону. СМИ попросили расчистить путь для взлета истребителям Eurofighter.
Причиной тревоги стал военный самолет, который вылетел из Калининградской области (РФ) без представления плана полета.
После взлета пресс-конференция лидеров двух стран возобновилась, представитель президента Литвы заявил, что опасности для Санчеса и Науседы нет.
С 2004 года военная авиация НАТО патрулирует небо над Эстонией, Латвией, Литвой, Албанией, Словенией и Черногорией.
Reuters отмечает, что на авиабазе Шяуляй для выполнения миссии по охране воздушного пространства Балтийского моря с 30 апреля базируются семь испанских самолетов Eurofighter. Кроме того, четыре итальянских самолета F-35 находятся на авиабазе Амари в Эстонии. Обычно они сопровождают военные самолеты РФ, которые пролетают над международными водами Балтийского моря между Россией и Калининградской областью.
Как сообщала пресс-служба НАТО, в 2020 году истребители Альянса совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. Они не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.