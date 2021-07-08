ГОРДОН
 
 
МИР

Военный самолет РФ сорвал пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы на базе НАТО в Шяуляе

 
|
Пресс-конференция Науседы (крайний справа) и Санчеса проходила перед носом военного самолета
Пресс-конференция Науседы (крайний справа) и Санчеса проходила перед носом военного самолета
Фото: Pedro Sánchez / Twitter

Пресс-конференцию президента Литвы Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса 8 июля на авиабазе НАТО в Шяуляе прервали из-за срочного вылета двух истребителей для перехвата российского военного самолета. Об этом пишут El Mundo и Reuters.

Санчес во время турне по странам Балтии решил встретиться с испанским военным контингентом на базе Альянса в Литве.

Отмечается, что мероприятие проходило перед носом военного самолета. Оно было прервано через три минуты после получения сигнала тревоги.

Пилоты побежали к самолетам, а Санчеса и Науседу увели в сторону. СМИ попросили расчистить путь для взлета истребителям Eurofighter.

Причиной тревоги стал военный самолет, который вылетел из Калининградской области (РФ) без представления плана полета.

После взлета пресс-конференция лидеров двух стран возобновилась, представитель президента Литвы заявил, что опасности для Санчеса и Науседы нет.

ВИДЕО
Видео: El Mundo / YouTube
Контекст:

С 2004 года военная авиация НАТО патрулирует небо над Эстонией, Латвией, Литвой, Албанией, Словенией и Черногорией.

Reuters отмечает, что на авиабазе Шяуляй для выполнения миссии по охране воздушного пространства Балтийского моря с 30 апреля базируются семь испанских самолетов Eurofighter. Кроме того, четыре итальянских самолета F-35 находятся на авиабазе Амари в Эстонии. Обычно они сопровождают военные самолеты РФ, которые пролетают над международными водами Балтийского моря между Россией и Калининградской областью.

Как сообщала пресс-служба НАТО, в 2020 году истребители Альянса совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. Они не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.

Теги: Россия, НАТО, Испания, Литва, самолет, военные, миссия, Калининград, истребители, самолеты, авиабаза, пресс-конференция, премьер-министр, Педро Санчес, Гитанас Науседа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картошку
Как и сколько варить картошку
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела G
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго G
Виктория ВОРОНИНА
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Автор Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS