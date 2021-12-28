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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маркарова: Никто не знает, чего ожидать от агрессора, на этот вопрос знает ответ один человек – Владимир Путин

Путин заявил, что действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России"
Путин заявил, что действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России"
Фото: EPA

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua, опубликованном 28 декабря, ответила на вопрос о вторжении РФ.

"Никто на самом деле не знает, чего точно ожидать от агрессора, потому что на этот вопрос знает ответ только один человек – [президент России] Владимир Путин. Впрочем, и мы, и американцы точно знаем, что нужно делать для того, чтобы демотивировать Россию, сдержать ее от дальнейшего полномасштабного нападения", – подчеркнула дипломат.

Она рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии. По ее словам,  поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.

"Президент [США] Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет очень высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях", – отметила посол.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Джо Байден, Донбасс, агрессия, вторжение, ультиматум, независимость, война в Украине, война на Донбассе, Оксана Маркарова
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