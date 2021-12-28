Маркарова: Никто не знает, чего ожидать от агрессора, на этот вопрос знает ответ один человек – Владимир Путин

"Никто на самом деле не знает, чего точно ожидать от агрессора, потому что на этот вопрос знает ответ только один человек – [президент России] Владимир Путин. Впрочем, и мы, и американцы точно знаем, что нужно делать для того, чтобы демотивировать Россию, сдержать ее от дальнейшего полномасштабного нападения", – подчеркнула дипломат.
Она рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.
"Президент [США] Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет очень высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях", – отметила посол.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.