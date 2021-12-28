Маркарова: Никто не знает, чего ожидать от агрессора, на этот вопрос знает ответ один человек – Владимир Путин

"Никто на самом деле не знает, чего точно ожидать от агрессора, потому что на этот вопрос знает ответ только один человек – [президент России] Владимир Путин. Впрочем, и мы, и американцы точно знаем, что нужно делать для того, чтобы демотивировать Россию, сдержать ее от дальнейшего полномасштабного нападения", – подчеркнула дипломат.

Она рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.

"Президент [США] Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет очень высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях", – отметила посол.