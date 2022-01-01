"Что-то такое, о чем нельзя говорить". Маркарова рассказала о дополнительной военной помощи США для Украины

Маркарова: Мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить Фото: Oksana Markarova / Facebook

"Как работает помощь и сотрудничество наше в сфере развития наших способностей? Первое – есть непосредственно прямая помощь, которую нам предоставляют США через свой бюджет. На 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до $300 млн. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, Javelin. То есть это главная статья..." – сказала посол, отвечая на вопрос о том, какая помощь входит в пакет на $300 млн и о дополнительной помощи США.

Журналистка уточнила: "И еще что-то такое, о чем нельзя говорить?"

"И еще что-то такое, о чем нельзя говорить, но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", – продолжила Маркарова.

По ее словам, отдельной частью военного взаимодействия Украины и США является активизация военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – добавила Маркарова.