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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что-то такое, о чем нельзя говорить". Маркарова рассказала о дополнительной военной помощи США для Украины

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Маркарова: Мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить
Маркарова: Мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить
Фото: Oksana Markarova / Facebook

Киев и Вашингтон сотрудничают в нескольких направлениях, касающихся развития обороноспособности Украины. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 1 января.

"Как работает помощь и сотрудничество наше в сфере развития наших способностей? Первое – есть непосредственно прямая помощь, которую нам предоставляют США через свой бюджет. На 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до $300 млн. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, Javelin. То есть это главная статья..." – сказала посол, отвечая на вопрос о том, какая помощь входит в пакет на $300 млн и о дополнительной помощи США.

Журналистка уточнила: "И еще что-то такое, о чем нельзя говорить?"

"И еще что-то такое, о чем нельзя говорить, но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", – продолжила Маркарова.

По ее словам, отдельной частью военного взаимодействия Украины и США является активизация военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – добавила Маркарова.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну в 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, военная помощь, оборона, помощь, Javelin, Оксана Маркарова
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