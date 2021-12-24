Румыния передаст Минобороны Украины санитарно-медицинские средства на $110 тыс.

"Руководитель посольства Украины в Румынии поблагодарил румынскую сторону за оказание безвозвратной помощи оборонному ведомству нашего государства, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и реформ в нашем государстве", – сказано в сообщении.

Также официальные представители Румынии подтвердили поддержку этой страной европейских и евроатлантических интеграционных устремлений Украины и осудили военную агрессию РФ против нашей страны, отметили в МИД.