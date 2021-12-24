Румыния передаст Минобороны Украины санитарно-медицинские средства на $110 тыс.

"Руководитель посольства Украины в Румынии поблагодарил румынскую сторону за оказание безвозвратной помощи оборонному ведомству нашего государства, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и реформ в нашем государстве", – сказано в сообщении.
Также официальные представители Румынии подтвердили поддержку этой страной европейских и евроатлантических интеграционных устремлений Украины и осудили военную агрессию РФ против нашей страны, отметили в МИД.
В середине сентября 2021 года СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.
В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.
В ЕС видят возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере, говорил глава Евросовета Шарль Мишель 12 октября.