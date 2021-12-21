Администрация Байдена изучает, как США могут поддержать украинских партизан в случае войны – The Washington Post

Как говорится в статье, осведомленный чиновник описал, что планирование помощи украинцам включает способы предоставления оружия и другой поддержки военным и материально-технической поддержки повстанцам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.
По данным Игнатиуса, США могли бы предоставить украинцам переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".
В то же время в ЦРУ и других ведомствах изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против поддерживаемых Россией сил, а также против США в Ираке и Афганистане.
Американские специалисты обсуждают, как организовать тайники с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.
Игнатиус отметил, что основу партизан могут составить около 500 тыс. украинцев, с 2014 года прошедших определенную боевую подготовку. По данным автора статьи, на руках в украинцев есть как минимум миллион единиц оружия.
По словам колумниста The Washington Post, главная цель администрации Байдена – в случае вторжения России в Украину нанести удар по российским войскам, не привлекая непосредственно американские войска. Этот шаг президент США исключил.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".
Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.
Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.