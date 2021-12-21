Администрация Байдена изучает, как США могут поддержать украинских партизан в случае войны – The Washington Post

Главная цель администрации Байдена – в случае вторжения России в Украину нанести удар, не привлекая американские войска – WP Фото: EPA

Как говорится в статье, осведомленный чиновник описал, что планирование помощи украинцам включает способы предоставления оружия и другой поддержки военным и материально-технической поддержки повстанцам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

По данным Игнатиуса, США могли бы предоставить украинцам переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

В то же время в ЦРУ и других ведомствах изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против поддерживаемых Россией сил, а также против США в Ираке и Афганистане.

Американские специалисты обсуждают, как организовать тайники с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.

Игнатиус отметил, что основу партизан могут составить около 500 тыс. украинцев, с 2014 года прошедших определенную боевую подготовку. По данным автора статьи, на руках в украинцев есть как минимум миллион единиц оружия.

По словам колумниста The Washington Post, главная цель администрации Байдена – в случае вторжения России в Украину нанести удар по российским войскам, не привлекая непосредственно американские войска. Этот шаг президент США исключил.