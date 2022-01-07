ГОРДОН
 
 
МИР

Остин и Шойгу обсудили "снижение рисков" у границ Украины

Остин (на фото) пообщался с Шойгу перед предстоящими переговорами США и РФ по безопасности
Остин (на фото) пообщался с Шойгу перед предстоящими переговорами США и РФ по безопасности
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин 6 января провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время которых обсудил с ним скопление российских войск у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", – сказано в сообщении оборонного ведомства США и в Twitter главы Пентагона.

В российском оборонном ведомстве проинформировали, что во время телефонных переговоров стороны обсудили "представляющие взаимный интерес вопросы безопасности", сообщает ТАСС.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября 201 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. В Белом доме в тот же день заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявлял, что Соединенные Штаты не планируют обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе, в ходе встречи с представителями РФ 10 января в Женеве. 

6 января заместитель государственного секретаря США Венди Шерман провела разговор с заместителем генерального секретаря НАТО генералом Мирчей Джоанэ, во время которого была обсуждена общая озабоченность накоплением Россией военных сил у границы Украины и предстоящая встреча Совета НАТО – Россия. 

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, Сергей Шойгу, агрессия, нападение, вторжение, российская агрессия, минобороны РФ, конфликт, безопасность, войска, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (149880)
2
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (94196)
3
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (75212)
4
Каменских показала голую грудь вблизи (71174)
5
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (57355)
6
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (52290)
7
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (43120)
8
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом (39617)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS