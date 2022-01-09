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США обнародовали позиции накануне переговоров с РФ по безопасности

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Никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО, отметили чиновники администрации США
Никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО, отметили чиновники администрации США
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты готовы обсудить на переговорах с РФ 10 января определенные, ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе, но любые договоренности будут зависеть от устранения РФ угроз Украине.

Об этом заявили чиновники администрации США в ходе телефонной конференции, организованной Белым домом, пишет AP 9 января.

Они отметили, что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.

При этом, по словам чиновников, США ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует Россия.

8 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в Twitter, что США не рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе.

"Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше", – написал Кирби.

В случае вторжения РФ в Украину США в координации с союзниками и партнерами немедленно наложат санкции на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, считающиеся критически важными для Кремля, рассказал один из чиновников американской администрации.

Помимо ограничений в отношении энергоносителей, США и их союзники также рассматривают возможность введения санкций на экспорт в РФ передовых электронных компонентов, программного обеспечения и технологий, использующих американское оборудование.

Россия может быть добавлена в группу стран со строжайшими ограничениями для экспортного контроля, отметили официальные лица США.

Санкции также могут быть нацелены на критически важную промышленность РФ, в частности – на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации.

В то же время в администрации США категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, санкции, экономика, Пентагон, промышленность, переговоры, Вашингтон, агрессия, нападение, угрозы, Европа, чиновники, Джон Кирби, финансы, ограничения, соглашение, войска
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