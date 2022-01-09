Блинкен и Боррель обсудили агрессию РФ против Украины

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Блинкен во время беседы подтвердил "свою приверженность укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и ЕС и решению общих проблем".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", – рассказал Прайс.

Разговор Блинкена и Борреля состоялся в преддверии переговоров по безопасности между США и РФ.

По словам Блинкена, во время этих переговоров в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен участвовать в переговорах по Украине.