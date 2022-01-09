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Блинкен и Боррель обсудили агрессию РФ против Украины

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Блинкен подчеркнул важность координации действий США и ЕС в поддержку суверенитета Украины, рассказал Прайс
Блинкен подчеркнул важность координации действий США и ЕС в поддержку суверенитета Украины, рассказал Прайс
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора 8 января с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудил эскалацию РФ ситуации вблизи границы Украины.

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Блинкен во время беседы подтвердил "свою приверженность укреплению сотрудничества между Соединенными Штатами и ЕС и решению общих проблем".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", – рассказал Прайс.

Разговор Блинкена и Борреля состоялся в преддверии переговоров по безопасности между США и РФ.

По словам Блинкена, во время этих переговоров в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен участвовать в переговорах по Украине.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, переговоры, агрессия, нападение, вторжение, Энтони Блинкен, безопасность, Евросоюз, Жозеп Боррель, спикер, сотрудничество, Нед Прайс, ЕС
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