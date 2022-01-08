ЕС должен участвовать в переговорах по Украине – глава Еврокомиссии

В преддверии переговоров по безопасности между США и РФ фон дер Ляйен отметила, что "ясно одно: без [участия] Европы – нет решения, каким бы ни было решение – Европа должна участвовать".

Глава Еврокомиссии подчеркнула "значительное присутствие" ЕС в Украине в виде уже оказанной финансовой помощи в €6 млрд, добавив, что ЕС сильно зависит от ее положения в качестве транзитного узла для импорта газа из России.