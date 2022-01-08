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ЕС должен участвовать в переговорах по Украине – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен подчеркнула "значительное присутствие" ЕС в Украине
Фон дер Ляйен подчеркнула "значительное присутствие" ЕС в Украине
Фото: EPA

Переговоры по урегулированию напряженности между Россией и Украиной должны проходить при участии Евросоюза. Такое мнение 7 января в Париже на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило RFI.

В преддверии переговоров по безопасности между США и РФ фон дер Ляйен отметила, что "ясно одно: без [участия] Европы – нет решения, каким бы ни было решение  Европа должна участвовать".

Глава Еврокомиссии подчеркнула "значительное присутствие" ЕС в Украине в виде уже оказанной финансовой помощи в €6 млрд, добавив, что ЕС сильно зависит от ее положения в качестве транзитного узла для импорта газа из России.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, газ, Еврокомиссия, переговоры, Париж, транзит, Урсула фон дер Ляйен, Европа, безопасность, Евросоюз, встреча, брифинг, ЕС
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