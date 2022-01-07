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В МИД Франции допустили пересмотр вопроса о "Северном потоке – 2" в случае вторжения РФ в Украину

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Любое военное вторжение в Украину со стороны РФ приведет к "серьезным стратегическим последствиям", отметил Ле Дриан
Любое военное вторжение в Украину со стороны РФ приведет к "серьезным стратегическим последствиям", отметил Ле Дриан
Фото: EPA

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину должен быть пересмотрен вопрос газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение 7 января в эфире BFM TV выразил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его цитирует Reuters.

Он добавил, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны РФ приведет к "серьезным стратегическим последствиям".

По словам Ле Дриана, несмотря на заверения президента России Владимира Путина в том, что он начинает вывод войск РФ из региона вблизи границ Украины, этого пока не произошло.

Глава МИД Франции отметил, что после накопления российских войск возле Украины Путин предложил НАТО обсудить "возвращение в зоны влияния", которые были в прошлом.

Это будет означать, что "Россия хочет восстановить дух Ялты" (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали разделение сфер влияния после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"), подчеркнул Ле Дриан.

Он добавил, что это не точка зрения Франции, но "мы должны принять обсуждение".

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая прошлого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Путин на фоне дефицита газа в Европе заявил 29 декабря, что дополнительные большие объемы российского топлива поступят в Европу, как только в ЕС будет разрешен запуск "Северного потока – 2".

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, трубопровод вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Франция, МИД Франции, агрессия, нападение, газопровод, вторжение, Жан-Ив Ле Дриан, войска
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