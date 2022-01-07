В МИД Франции допустили пересмотр вопроса о "Северном потоке – 2" в случае вторжения РФ в Украину

Любое военное вторжение в Украину со стороны РФ приведет к "серьезным стратегическим последствиям", отметил Ле Дриан Фото: EPA

Он добавил, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны РФ приведет к "серьезным стратегическим последствиям".

По словам Ле Дриана, несмотря на заверения президента России Владимира Путина в том, что он начинает вывод войск РФ из региона вблизи границ Украины, этого пока не произошло.

Глава МИД Франции отметил, что после накопления российских войск возле Украины Путин предложил НАТО обсудить "возвращение в зоны влияния", которые были в прошлом.

Это будет означать, что "Россия хочет восстановить дух Ялты" (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали разделение сфер влияния после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"), подчеркнул Ле Дриан.

Он добавил, что это не точка зрения Франции, но "мы должны принять обсуждение".

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.