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"Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину – Блинкен

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"Северный поток 2" проходит сертификацию в ФРГ
"Северный поток – 2" проходит сертификацию в ФРГ
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

В случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, вряд ли заработает. Такое мнение 5 января на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Госдепартамента США.  

"В настоящее время по этому трубопроводу не идет газ. И если Россия возобновит агрессию в отношении Украины, то, безусловно, будет трудно представить, как через него будет течь газ в будущем. Некоторые могут рассматривать "Северный поток – 2" как рычаг, который Россия может использовать против Европы. Фактически, это рычаг, который Европа может использовать против России", – сказал Блинкен.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая прошлого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. 

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Президент РФ Владимир Путин на фоне дефицита газа в Европе заявил 29 декабря, что дополнительные большие объемы российского топлива поступят в Европу, как только в ЕС будет разрешен запуск "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, газ, ФРГ, агрессия, нападение, газопровод, МИД Германии, вторжение, Энтони Блинкен, Европа, Северный поток – 2, запуск, брифинг, Анналена Бербок, ЕС
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