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ПОЛИТИКА

Споры в новом правительстве ФРГ о "Северном потоке – 2" – шанс для Украины – посол

Запуск трубопровода "Северный поток 2" до конца зимы есть маловероятным сценарием, считает Мельник
Запуск трубопровода "Северный поток – 2" до конца зимы есть маловероятным сценарием, считает Мельник
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Вопрос газопровода "Северный поток – 2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между Социал-демократической партией ФРГ, партией "Зеленые" и Свободной демократической партией Германии из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 4 января, рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия "Зеленых" с первых дней выступала против "Северного потока – 2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", – отметил дипломат.

По мнению Мельника, запуск трубопровода до конца зимы есть маловероятным сценарием, учитывая, что процесс его сертификации приостановлен и вряд ли он закончится раньше, чем в середине 2022 года.

В то же время, сокращение РФ объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур, считает посол Украины в ФРГ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая прошлого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. 

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Президент РФ Владимир Путин на фоне дефицита газа в Европе заявил 29 декабря, что дополнительные большие объемы российского топлива поступят в Европу, как только в ЕС будет разрешен запуск "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, газ, правительство, ФРГ, газопровод, коалиция, Андрей Мельник, дипломаты, интервью, Северный поток – 2, российский газ, партия, запуск, посол
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