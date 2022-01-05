Споры в новом правительстве ФРГ о "Северном потоке – 2" – шанс для Украины – посол

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 4 января, рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия "Зеленых" с первых дней выступала против "Северного потока – 2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", – отметил дипломат.

По мнению Мельника, запуск трубопровода до конца зимы есть маловероятным сценарием, учитывая, что процесс его сертификации приостановлен и вряд ли он закончится раньше, чем в середине 2022 года.

В то же время, сокращение РФ объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур, считает посол Украины в ФРГ.