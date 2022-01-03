"Козни на каждом шагу". В МИД РФ допустили, что "Северный поток – 2" могут не сертифицировать

По его словам, регламент процедуры сертификации позволяет "даже не то чтобы затянуть, а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы".

Он также допускает, что сертификация может быть осложнена влиянием на Германию со стороны США. По словам Панкина, "может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать" .

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что газопровод "может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать, могут что угодно применить... Козни могут быть на каждом шагу".