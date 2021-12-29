Путин назвал условие для дополнительных поставок российского газа в Европу

По словам Путина, РФ и ее партнеры выполнили задачу по строительству трубопровода "Северный поток – 2" Фото: kremlin.ru

По словам Путина, РФ и ее партнеры выполнили свою задачу по строительству трубопровода.

"Северный поток – 2", считает глава Кремля, "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".

Кроме того, запуск газопровода приведет к снижению цены на газ не только для Европы, но и для Украины, так как "значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка", добавил Путин.

В ходе совещания о готовности "Северного потока – 2" к эксплуатации сообщил глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер, отметил ТАСС.

По его словам, 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки трубопровода – теперь "и первая, и вторая нитки газопровода "Северный поток – 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 18.02 29 декабря, цена на газ снизилась и составляет €98,42 за 1 МВт-ч, или около $1180 за 1 тыс. м³.

Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, отметил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. По его словам, "Газпром" продолжает шантажировать Европу с целью как можно быстрейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в ФРГ.