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Путин назвал условие для дополнительных поставок российского газа в Европу

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По словам Путина, РФ и ее партнеры выполнили задачу по строительству трубопровода "Северный поток 2"
По словам Путина, РФ и ее партнеры выполнили задачу по строительству трубопровода "Северный поток – 2"
Фото: kremlin.ru

Дополнительные большие объемы российского газа поступят в Европу, как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом 29 декабря в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам Путина, РФ и ее партнеры выполнили свою задачу по строительству трубопровода.

"Северный поток – 2", считает глава Кремля, "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".

Кроме того, запуск газопровода приведет к снижению цены на газ не только для Европы, но и для Украины, так как "значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка", добавил Путин.

В ходе совещания о готовности "Северного потока – 2" к эксплуатации сообщил глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер, отметил ТАСС.

По его словам, 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки трубопровода – теперь "и первая, и вторая нитки газопровода "Северный поток – 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 18.02 29 декабря, цена на газ снизилась и составляет €98,42 за 1 МВт-ч, или около $1180 за 1 тыс. м³.

Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, отметил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. По его словам, "Газпром" продолжает шантажировать Европу с целью как можно быстрейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в ФРГ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Украина, газ, Алексей Миллер, дефицит, строительство, газопровод, Европа, президент, Северный поток – 2, российский газ, запуск, цена на газ, ЕС
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