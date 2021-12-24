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Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока – 2"

Дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок понизило бы цену на бирже, уверен Путин
Дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок понизило бы цену на бирже, уверен Путин
Фото: kremlin.ru

Украина выиграла бы от запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины. Такое мнение 24 декабря в ходе совместного заседания Государственного совета и совета по науке и образованию выразил президент РФ Владимир Путин.

Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время доклада заявил, что в Европе "сами не открывают "Северный поток – 2", а теперь будут замерзать". Они "сами себе хуже делают", подчеркнул Жириновский.

"По поводу "Северного потока – 2", да, я согласен с вашими оценками, – это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже, на споте, – прокомментировал Путин. – А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) – и для них цена бы упала – и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Он спровоцировал рост цен на газ. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³. В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2".

21 декабря стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. 23 декабря цена снизилась примерно на 17%. 24 декабря стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах опускалась ниже $1200 за 1 тыс. м³.

Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, отметил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. По его словам, "Газпром" продолжает шантажировать Европу с целью как можно быстрейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в ФРГ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газете FAZ, опубликованном 18 декабря, назвал ошибкой проект "Северный поток – 2".

Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Украина, газ, Кремль, ЛДПР, дефицит, газопровод, транзит, президент, Северный поток – 2, российский газ, запуск, цена на газ, ЕС
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