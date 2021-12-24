Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока – 2"

Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время доклада заявил, что в Европе "сами не открывают "Северный поток – 2", а теперь будут замерзать". Они "сами себе хуже делают", подчеркнул Жириновский.

"По поводу "Северного потока – 2", да, я согласен с вашими оценками, – это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже, на споте, – прокомментировал Путин. – А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) – и для них цена бы упала – и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Он спровоцировал рост цен на газ. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³. В декабре цены на газ в Европе снова выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода "Северный поток – 2".

21 декабря стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. 23 декабря цена снизилась примерно на 17%. 24 декабря стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах опускалась ниже $1200 за 1 тыс. м³.

Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь, отметил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. По его словам, "Газпром" продолжает шантажировать Европу с целью как можно быстрейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в ФРГ.